أقدم وفد سياحي صهيوني بمعية مغاربة قام قبل أيام على رفع العلم الصهيوني انتقلو إلى منطقة حدودية بين المغرب والجزائر، بقيادة مالك شركة سياحية بالكيان المحتل.

وردا على الخطوة الاستفزازية لمشاعر المغاربة، وعموم الأمة الإسلامية والعربية، المتمثلة في "رفع العلم الصهيوني" في النقطة الحدودية المغربية الجزائرية في مدخل السعيدية المغربية، قبل يومين، رفع قيادات حزب العدالة والتنمية، العلمين المغربي والفلسطيني في ذات الموقع.

ونقل موقع الحزب الإسلامي عن إسماعيل زوكار، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية المغربي، تأكيده أن "رفع العلمين المغربي والفلسطيني من طرف قيادات العدالة والتنمية، في "بين لجراف" في مدخل السعيدية يأتي ردا على رفع العلم الصهيوني من طرف جهة مجهولة في هذا الموقع الذي يحظى برمزية خاصة لدى المغاربة".

وأضاف المتحدث أن المغاربة يقفون في هذا الموقع لأخذ الصور، ويحيون في بعض الأحيان إخوانهم الجزائريين، حيث يقفون عادة هناك والجزائريون في الجهة الأخرى ويحيون بعضهم البعض ويتبادلون رسائل المحبة، مردفا أن عددا من المغاربة يتواصلون من هذا الموقع مع عائلاتهم بالجزائر، لأن غلق الحدود بين البلدين منعهم من زيارة بعضهم البعض.

وانتقد زوكار رفع العلم الصهيوني، في الموقع الذي يحمل رمزية خاصة بين العوائل المغربية الجزائرية، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون الحصار والجوع والتهجير، وتشهد فيه القدس معارك واصطدامات بين الاحتلال الصهيوني والمصلون والمواطنين العرب والمسلمين في فلسطين.