أعلن الفيلسوف الألماني البارز، يورغن هابرماس، أمس، تراجعه عن قبول جائزة الشيخ زايد الأدبية، من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت "بي بي سي" عن بيان نقله موقع "شبيغل" الإليكتروني الألماني، قال هابرماس "أعلنت عن استعدادي لقبول جائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام. كان هذا قراراً خاطئاً، وأنا أصححه بموجب هذا التراجع".

وأضاف هابرماس: "لم يتضح لي بشكل كافٍ الصلة الوثيقة جداً بين المؤسسة، التي تمنح هذه الجوائز في أبوظبي، والنظام السياسي القائم هناك".

وكان هابرماس قبل بالجائزة في مرحلة أولى قبل أن يتراجع عنها.

وفي مقال نقدي سابق، استعرضت "شبيغل" انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، اعتمادا على تصنيف منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية.

ونقلت "شبيغل" عن الفيلسوف، البالغ من العمر 91 عاما، القول: "بالطبع كنت مرتابا واطلعت على المؤسسة والفائزين بالجائزة قبل قبولي للجائزة".

وكان الموقع الرسمي لجائزة الشيخ زايد للكتاب قد أورد أن هابرماس حصل على لقب "شخصية العام الثقافية لعام 2021 تقديراً لمسيرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من نصف قرن".

ويذكر أن هابرماس يعد رائد الخطاب الفلسفي والسياسي؛ إذ وصفته دائرة ستانفورد الفلسفية بأنه واحدٌ من أكثر الفلاسفة تأثيراً في العالم، وتأثر كثيرا بإرث مدرسة فرانكفورت النقدية.