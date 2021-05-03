عثر، اليوم الإثنين، على جثة امرأة في العقد الثالث من العمر وهي هامدة بأحد مزارع بلدية بن باديس 40 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، ما استدعى الاستنجاد بأفراد الحماية المدنية التابعين للإقليم، الذين تكفلوا بتحويل الجثة صوب المصلحة المختصة التابعة لمستشفى المدينة.

وتبقى فرضية لجوء المسماة "م ف" 38 سنة إلى الانتحار جد واردة ، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة من وراء الحادثة.