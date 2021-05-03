بدأت طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في فرنسا اليوم الإثنين، في العودة إلى المدارس بدوام جزئي، وذلك بعد أسبوع من عودة طلبة المدارس التحضيرية والابتدائية، في إطار خطة صحية وضعتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) ورفع الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 2 أفريل الماضي.

وأشار موقع (فرانس 24) إلى أن عودة المدارس تتزامن مع إنهاء العمل اعتبارا من اليوم بتصاريح التنقل بين مختلف المناطق في فرنسا وحجر التنقل في مجال 10 كم من محل السكنى، وهي الخطوة الأولى في خطة الحكومة الفرنسية للخروج تدريجيا من الإغلاق الصحي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وكان وزير التعليم الفرنسي جون ميشال بلانكير قد صرح، أمس، بأنه على الرغم من المخاوف سارت العودة إلى المدرسة التحضيرية والابتدائية بشكل جيد، ونظرا لهشاشة الوضع الوبائي تم الإبقاء على بروتوكول صحي صارم للغاية، إذ سيتم إغلاق الفصل مجددا بمجرد تسجيل حالة إيجابية واحدة بفيروس كورونا.

وأكد الوزير بلانكير نية الوزارة الرفع من وتيرة استخدام الاختبارات الذاتية للكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم 60 مليون اختبار ذاتي شهري مايو ويونيو إلى قطاع التربيةن وانطلاقا من 10 ماي يستطيع طلاب المدارس الثانوية إجراء اختبارات ذاتية مرة واحدة في الأسبوع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن إعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 19 مايو على أن تكون عملية رفع الحجر في البلاد عبر أربعة مراحل، وتشمل هذه الإجراءات أيضا دور السينما والعروض والقاعات الرياضية، إلا أنه يمكن تعديل هذه الخطة إن عاود فيروس كورونا تهديد السلامة العامة بقوة مرة أخرى.