وري جثمان الفنان بلاحة بن زيان، الذي توفى مساء أمس بوهران، الثرى بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بمقبرة "سيدي لخضر" بمدينة سيق (ولاية معسكر) بحضور السلطات الولائية وزملائه من الفنانين علاوة على جمع غفير من المواطنين.

وقد توفى الفنان بلاحة بن زيان مساء أمس الأحد بالمستشفى العسكري لوهران عن عمر ناهز 68 سنة اثر مرض في القلب، حسبما علم لدى أقربائه.

والفنان المولود في 23 نوفمبر 1953 بوهران، حائز على شهادة في المسرح وتخصص في الكوميديا حيث كانت بدايته بالمسرح والسينما.

وقد تميز في العديد من الأدوار لا سيما في فيلم" الجانب الآخر من البحر" في 1997 و " ناس ملاح سيتي" 1و2 في 2004 و 2005 و"جمعي فاميلي" في 2008,2009 و2011 و"بوضو" في 2014 و"عاشور العاشر" 1 و2 و3 في 2015,2017 و2021 الذي لعب فيه شخصية "نوري".

كما اسند للمرحوم بطولة فيلم "رمضان في مريكان" و "رايس كورسو" في 2019، وكانت "التفاح" آخر مسرحية شارك فيها للمسرحي عبد القادر علولة.

وقد صرح للصحافة الفنان بلاحة الذي كانت له شعبية كبيرة، أنه كان يعاني من مشاكل صحية منذ عدة أشهر، غير أن وضعه الصحي لم يمنعه من المشاركة في الموسم الثالث لمسلسل "عاشور العاشر" والالتزام بالعقد الذي يربطه بهذا العمل.