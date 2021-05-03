أعلن معهد باستور، اليوم الإثنين، تسجيل حالات إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا للمرة الأولى في الجزائر.

وحسب بيان معهد باستور فإنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بهذه السلالة في ولاية تيبازة.

وأضاف نفس البيان أن هذه السلالة التي تم اكتشافها في الجزائر هي من النوع الفرعي 2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليًا في الهند (غياب طفرة E484K).

وأوضح المعهد أن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها "سلالة تحت المراقبة "، يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات "المثيرة للقلق"، المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

من جهة أخرى، تم الكشف عن 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية، موزعة كالآتي: 23 حالة من ولاية الجزائر، 05 حالات من ولاية البليدة، 03 حالات من ولاية بجاية، حالة واحدة من ولاية قسنطينة، حالة واحدة من ولاية المدية، حالة واحدة من ولاية ميلة و03 حالات من ولاية المسيلة.

وبالتالي، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية منذ تاريخ 25 فيفري 2021 إلى 180 حالة.