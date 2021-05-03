كان ميناء سكيكدة على موعد مع كارثة حقيقية لولا تدخل بطولي لعامل على مستوى فريق المناورات، وفق ما كشفت المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على صفحتها في "الفايسبوك".

وحسب نفس المصدر فإن التدخل الشجاع للعامل احسن بن جامع أدى إلى تفادي حادث تصادم بين قطار ومقطورة شاحنة كانت متوقفة على مسار السكة الحديدية، داخل الميناء.

ويتواجد العامل بالمستشفى حيث تسبب هذا التدخل البطولي في حادث أليم للعامل بعدما تم بتر سائقه اليسرى.

وأضافت المؤسسة في منشورها "كل من زار الزميل احسن في المستشفى، أشاد بمقدار الصبر والإيمان بالقضاء والقدر الذي تحلّى بهما، وسيبقى العمل البطولي الذي قام به وسام شرف وفخر له ولكافة عائلة السككيين".

كما قدمت المؤسسة الوطنية تحية تقدير وإجلال إلى الفريق العامل معه الذين تحلوا ببرودة الأعصاب وسارعوا إلى تقديم الإسعافات الأولية لزميلهم وهو ما سمح بوقف النزيف إلى غاية وصول مصالح الحماية المدنية التي نقلت الضحية إلى المستشفى.