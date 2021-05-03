توفي شخصان فيما أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع ظهر اليوم الإثنين بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية

المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر بأن إسعافات الوحدة الثانوية لعاصمة الولاية مدعمة بالوحدة الرئيسية، تدخلت في حدود الواحدة زوالا من أجل حادث مرور تمثل في تصادم مباشر بين شاحنة خفيفة وسيارة سياحية على محور الطريق الوطني رقم 46 بالمكان المسمى "باب مسعود" اتجاه بلدية الشارف.

وخلف الحادث، يضيف المتحدث، مصرع شخصين في عين المكان يبلغان من العمر 18 و45 سنة، كما أصيب آخر عمره 66 عاما بجروح، حيث قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة في مكان الحادث وتحويله لمستشفى المجاهد "محاد عبد القادر" بعاصمة الولاية،

أين نقلت جثتي الضحيتين أيضا.

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.