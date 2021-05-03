عاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى التراجع تحت حاجز الـ200 حالة، وفق آخر حصيلة كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الإثنين.

وأعلن المصدر تسجيل 195 إصابة، 10 وفيات و136 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وبهذا ينخفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون المائتي حالة بعد أسبوع من الارتفاع (الثلاثاء 27 أفريل 232 حالة).

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122.717 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.534 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.280 حالة.

كما أفاد بيان الوزارة بأنه تم إحصاء 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.