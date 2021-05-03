اكتشفت المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة بؤرتين للحمى المالطية بكل من عاصمة الولاية وبلدية حامة بوزيان، حسب ما علم اليوم الاثنين من المفتش البيطري مراد بن عامر.

وأوضح ذات المسؤول بأنه على إثر تلقي بلاغ بتسجيل المديرية المحلية للصحة والسكان لـ 7 حالات تحمل أعراض إصابة بمرض الحمى المالطية بقسنطينة بعد تناولهم حليب البقر الطازج ومشتقاته كثفت المفتشية البيطرية من خرجاتها الميدانية التي أسفرت عن اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى المالطية في أوساط الأبقار.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المسؤول، ببؤرة أولى تم تسجيلها لدى أحد المربين ببلدية حامة بوزيان تضم 26 رأس بقر والثانية بمنطقة جبل الوحش ببلدية قسنطينة وتضم 8 أبقار، مشيرا أنه قد تم تحويل هذه الأبقار مباشرة لعملية الذبح لاسيما وأن استهلاك لحومها بعد الذبح لا يؤثر سلبا على صحة الإنسان.

كما أسفرت التحقيقات الميدانية أيضا عن إتلاف ما يفوق عن 200 لتر من حليب البقر ومشتقاته و لق محلين لبيع الحليب ومشتقاته بقرار من المجلس الشعبي لبلدية حامة بوزيان.