أحيا صحافيو و مراسلو الصحف الوطنية بولاية تيزي وزو، منتصف نهار اليوم الإثنين، اليوم العالمي لحرية الصحافة بتنظيم وقفة تضامنية مع زميلهم رابح كارش، مراسل جريدة ليبرتي بتمنراست الموجود في السجنن بساحة حرية الصحافة بحي 20 أوت بتيزي وزو، بحضور جمال كارش شقيق الصحفي المحبوس وجيرانه من بلدية إعكورن ومحامون ومنتخبون وناشطون سياسيون ومواطنون.

وندد المتدخلون بالواقع "غير المفرح" الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بفعل التضييق وتقليص هامش حرية التعبير والكتابة الصحفية ببلادنا بمختلف مكوناتها المرئية والمسموعة و المكتوبة.

كما نددوا بسجن زميلهم رابح كاريش مراسل جريدة ليبرتي بولاية تمنراست معبرين لشقيقه جمال الحاضر بالمكان و جيرانه وقوفهم إلى جانبهم في مثل هذا الوقت العسير.

كما كانت المناسبة فرصة للزميل سمير لسلوس رئيس جمعية صحافيي ومراسلي الصحف بولاية تيزي وزو للتنديد بتماطل مصالح مديرية التنظيم والإدارة العامة بولاية تيزي وزو بمنح الإعتماد للجمعية التي قدمت ملف لذات المصالح منذ ما لا يقل عن 5 أشهر لتجديد أعضاء مكتبها.

للإشارة، قام والي ولاية تيزي وزو، صباح اليوم الإثنين، رفقة ممثلي مصالح الأمن و الدرك و الجيش و مدراء الجهاز التنفيذي بوضع أكليل من الزهور بساحة حرية الصحافة، حضره أعضاء من مكتب الإتحاد الوطني للصحافيين بولاية تيزي وزو، الذين أعدوا، بالمناسبة، برنامج تضمن إجراء مباراة في كرة القدم، صباح اليوم، وحفل توزيع جوائز على زملاء من مهنة المتاعب.