سيغيب الدولي الفرنسي رفائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني عن موقعة الأربعاء، ضد تشلسي الإنجليزي وذلك ضمن مواجهات إياب الدور نصف نهائي لرابطة أبطال أوروبا.

وسيغيب المدافع الشاب عن صفوف المرينغي عقب تعرضه لإصابة عضلية ستجبره على الركون لمدة عشرة أيام للراحة، حسبما أفادت به اليوم الإثنين، تقارير إعلامية إسبانية.

بالمقابل سيعود سيرجيو راموس إلى صفوف الملكي ما سيعطي دفعة معنوية أكثر لرفاقه نظرا لوزنه الكبير في التشكيلة، كما سيكون الثنائي كرفخال وفاسكاز.

ويتعين على الإسبان المتعادلين على أرضية ميدان "ألفريد ودي ستيفانوا "، العودة بنتيجة ايجابية من ملعب" الستمفورد بريدج" من أجل بلوغ نهائي إسطنبول.