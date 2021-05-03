نصبت اليوم الإثنين، لجنة وزارية مشتركة بين قطاعي السكن والرياضة، مكلفة بمتابعة مشروع إنجاز ملعب كرة القدم ببراقي. وجرت مراسم التنصيب تحت إشراف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بحضور كل من الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة ووالي الجزائر إلى جانب الإطارات المكلفة بمتابعة المشروع.

وتعمل هذه اللجنة المكونة من ممثلين لقطاعات السكن، الشباب والرياضة، المالية، والداخلية وولاية الجزائر، على متابعة المشروع ومعالجة المشاكل التي تعترض إنجازه قصد إتخاذ جميع القرارات اللازمة بهدف تسريع وتيرة الأشغال. وأوضح بلعريبي في كلمة له خلال مراسم التنصيب أن هذه اللجنة ستسهر على تنسيق جهود القطاعات المعنية بهذا الملف قصد إزالة العراقيل المسجلة والمحتملة وبالتالي السماح بتسليمه في الآجال المحددة عند نهاية السنة الجارية 2021. ولفت الوزير إلى تنظيم عدة زيارات ميدانية واجتماعات دورية على مستوى دائرته الوزارية أسفرت عن تأسيس خليتي عمل، تتعلق أولاهما بالدراسات بينما تهتم الثانية بالجانب التعاقدي مع مؤسسة الإنجاز الصينية.