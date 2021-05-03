كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام مغربية أن مدرب الوداد فوزي البنزرتي قرر أن يخضع جميع عناصر الفريق إلى الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

جريدة " المنتخب" أوضحت أن الوباء بدأ يتسلل للاعبين والأطقم الفنية من بينهم رضا التكناوي والمدرب المساعد محمد بن شريفة وأخيرا المحضر البدني الذي غاب عن كرسي الاحتياط خلال اللقاء الأخير أمام نهضة أبركان. ونقلا عن نفس المصدر فإن هذا القرار يأتي للحفاظ على صحة لاعبي النادي وحتى لا تتفاقم العدوى كون ممثل الكرة المغربية مقبل على مواجهة هامة في الدور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا ضد مولودية الجزائر يوم 14ماي الجاري.

وسيتنقل الضيوف إلى الجزائر عبر طائرة خاصة بسبب تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر والمغرب وكذلك لتفادي إرهاق اللاعبين بسبب كثرة المباريات في الفترة الأخيرة، وفقا لما جاء في موقع " الأنباء" المغربي.