شرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم اليوم الإثنين، في عملية تموين نقاط البيع المعتمدة بالبطاطا الموسمية بسعر 55 دينارا للكيلوغرام الواحد، وذلك من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وأفاد بيان الديوان المنشور عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أن هذه العملية التي مست في المرحلة الأولى خمس ولايات (الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، قسنطينة وتيارت)، تدخل في إطار توفير مختلف المواد الفلاحية عبر نقاط البيع المعتمدة "من المنتج إلى المستهلك" التي خصصتها الوزارة الوصية.

وأفاد محمد خروبي المدير العام للديوان أن إطلاق عملية تسويق البطاطا الطازجة مباشرة من حقول مستغانم إلى المستهلك بسعر 55 دينارا للكيلوغرام، تأتي تكملة لمرافقة المواطنين عبر نقاط البيع المعتمدة، مشيرا إلى أن التموين المنتظم للأسواق سيقلص من عدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.

كما أضاف، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو كسر احتكار المضاربين لهذه المادة التي يتراوح سعرها في أسواق الجملة بين 45 و58 دينار، فيما يشتريها المواطن بأسعار فاقت 70 دينار للكيلوغرام الواحد. وتتم عملية تسويق البطاطا الطازجة بتأطير من الديوان وبالتنسيق مع المنتجين ومدراء المصالح الفلاحية وكذا مدراء التجارة عبر الولايات المعنية.