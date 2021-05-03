تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراسلة من الاتحاد الإفريقي للعبة بخصوص ملعب مصطفى تشاكر الذي سيحتضن لقاءات الخضر ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحسبما جاء اليوم الإثنين، عبر الموقع الرسمي للفاف فإن الكاف وافقت على اعتماد الملعب من أجل استقبال المنتخب الوطني لمنافسيهم، مع رفع بعض التحفظات في الفترة القادمة لضمان الحفاظ على البنية التحتية المعتمدة من أجل احتضان كبرى المنافسات القارية.

كما أعرب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن رغبته في التأكيد على الجهود التي يجب أن تبذلها جميع دول القارة، من أجل رفع مستوى كرة القدم في القارة السمراء مع تحسين المرافق.