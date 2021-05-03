كشفت اليوم الإثنين، وسائل إعلام تركية مختلفة أن الدولي الجزائري سفيان فغولي يكون قد فصل بنسبة كبيرة في مستقبله مع ناديه غلطة سراي.

صحيفة "سبوركس " التركية، قالت بأن " سوسو" سيغادر الفريق مع نهاية الموسم نظرا للانسداد الحاصل بين اللاعب ومسؤولي النادي التركي بخصوص راتبه.

المصادر ذاتها أوضحت أن بطل إفريقيا مع الخضر رفض تخفيض 15 بالمائة من راتبه، ما جعل إدارة النادي تريد التخلي عنه رفقة زميله الآخر، الكولومبي راداميل فالكو.

وسجل فيغولي، الذي خاض 132 مباراة مع غلطة سراي، 29 هدفًا وقدم 27 تمريرة حاسمة.