أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتشكيل الجديد للمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وحسب الموقع الرسمي للفيفا فإن ترسيم الأسماء التي وضعها رئيس الفاف عمارة شرف الدين مؤخرا والذي قام بإعادة توزيع البطاقات، من خلال تعيين عمار بهلول كنائب أول، ياسين بن حمزة كنائب ثاني و الحكم الدولي السابق محمد بيشاري كنائب لرئيس لجنة التحكيم التي سيرأسها شرف الدين.

وأبقى خليفة خير الدين زطشي على صالح باي عبود كمكلف بالإعلام على مستوى الهيئة الكروية بالإضافة إلى محمد ساعد الذي يشغل منصب السكرتير العام.