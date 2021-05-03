تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورا عالية الدقة والوضوح للحجر الأسود الموجود داخل الحرم المكي، تم التقاطها بتقنية حديثة.

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين عن الصور عبر حساباتها الرسمية على "مواقع التواصل الاحتماعي"، والتي أوضحت أنه تم التقاطها بتقنية تسمى "فوكس ستاك بانوراما"، يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

وبينت الرئاسة أن التصوير كان لمدة سبع ساعات بعدد صور 1050 "فوكس ستاك بانوراما"، وكانت دقة الصورة 49 ألف ميغا بيكسل، واستغرقت معالجتها أكثر من 50 ساعة عمل. ويقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج. وكان تقرير نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الشهر الماضي، تحدث عن نقل أجزاء من الحجر الأسود الموجود في الكعبة المشرفة إلى مسجد بتركيا. وجاء في التقرير، أن "مسجد صقللي محمد باشا"، في إسطنبول، يستضيف أربع قطع من الحجر الأسود والذي يعتبر موضع إجلال في الدين

الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة في مكة المكرمة. وأضاف التقرير أن الحجر تم نقله من جبل "أبو قبيس" قرب مكة إلى الكعبة أثناء بنائها، ولكن انكسرت منه أجزاء في وقت لاحق مع مرور الوقت.

وأشار التقرير إلى أن السلطان العثماني سليمان القانوني حرص على إحضار تلك الأجزاء المكسورة إلى إسطنبول، قبل خمسة قرون.