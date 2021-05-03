انتشل أعوان الحماية المدنية، فجر اليوم الإثنين، جثتي شخصين جرفتهما الفيضانات بعد ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي بالمكان المسمى السطح ببلدية مدوكال بولاية باتنة.

وأوضح بيان الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه تم العثور على جثة الشخص الأول في حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم.

وتواصلت جهود فرق التدخل إلى غاية الساعة السادسة صباحا و22 دقيقة أين عثر على جثة الشخص الثاني.

وتدعمت الوحدة المتدخلة بأربع وحدات بالإضافة إلى فرقة الغطاسين، الفرقة السينوتقنية وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة.