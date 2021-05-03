وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة السامية للأمازيغية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية بولاية بجاية والمحافظة السامية للأمازيغية.

وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي عبر صفحتها على "الفايسبوك" بأن هذه الاتفاقية التي أشرف على حفل توقيعها الوزير عبد الباقي بن زيان، بمقر الوزارة، تهدف إلى تحديد أطر العمل المشترك في مجال التكوين والبحث ما بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمحافظة السامية للأمازيغية.

وفي تدخل له بالمناسبة أكد الوزير عبد الباقي بن زيان أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد انتهج ضمن استراتيجيته في التكوين والبحث، سياسة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي المباشر، وبدأت هذه الاستراتيجية تتجسد في تكريس مفهوم الشراكة كمرتكز أساسي لإدماج التكوين الميداني في البرامج البيداغوجية والمقاربات التكوينية. وقد أعطت هذه السياسة نتائج بحيث أن الشراكات بدأت تتكاثر منذ جويلية 2020 وتتنوع بين الجامعة ومحيطها، إذ بلغت 16 اتفاقية إطار للتعاون والشراكة.