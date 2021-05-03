أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر"إيتوزا" عن دخول اليوم الإثنين خيز الخدمة لخط جديد يربط بين محطة الحراش وحوش الڤازوز.

وأفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على "الفايسبوك" أن هذا الخط الذي يحمل رقم 684 تم استحداثه استجابة لطلبات المسافرين، وحرصا منها على تقديم أفضل وأحسن الخدمات لزبائنها.

وحددت "إيتوزا" توقيت هذا الخط الجديد في الفترة الرمضانية على النحو التالي: أول انطلاق يكون على الساعة السادسة وخمسين دقيقية (06:50) وثاني انطلاق يكون على الساعة السابعة والنصف (07:30)

وذكرت "إيتوزا" بالمناسبة زبائنها بضرورة احترام معايير السلامة داخل حافلات الجزائر خاصة ما تعلق بالتباعد الجسدي وإجبارية ارتداء الكمامة طيلة الرحلة من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم.