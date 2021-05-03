تشيّع جنازة الفنان الراحل بلاحة بن زيان، المعروف باسم "النوري" في سلسلة عاشور العاشر، اليوم الإثنين، بمقبرة سيڤ في ولاية معسكر بعد صلاة العصر.

وتوفي الفنان عن عمر ناهز الـ 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أجرى مؤخرا عملية حساسة على مستوى الشرايين بالمستشفى العسكري في وهران. وقدم مجموعة من الممثلين تعازيهم في وفاة الراحل، حيث قدم الممثل القدير عثمان عريوات عبر حسابه على إنستغرام، تعزية لعائلة الفقيد، ودعا له بالرحمة.

كما نعاه المخرج جعفر قاسم بكلمات مؤثرة، حيث قال: "كل الكلمات لا تعبر عن وجعي .. فقدت اليوم أخي وصديقي، مصدر إلهامي". وتابع: "إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان…عزيز أفرحنا في كل أعماله .. حبيب أحبه كل من عرفه… فقدتك اليوم وسوف افتقدك دائما…ستبقى في قلبي إلى الأبد".