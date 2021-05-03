سجلت السلطات الصحية المغربية، أمس الأحد، حالتي إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام مغربية، أنه تم تسجيل الحالتين لدى شقيقين بالدار البيضاء مع إمكانية وجود مخالطين لهما.

وتتعلق الحالة الأولى بشاب يشتغل في وكالة للأسفار، وبعد إخضاعه للاختبارات والفحوصات تبين أنه مصاب بالسلالة المتحورة الهندية، وتم التكفل بالحالة المصابة بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، وتم وضعه تحت المراقبة الدقيقة. فيما نُقل شقيقه لاحقا إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض العدوى.

للإشارة، فإن المغرب كانت قد أغلقت حدودها وعلقت الرحلات الجوية المتجهة إلى الكثير من بلدان العالم وفي مقدمتها الهند.