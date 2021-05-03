تراجعت أسعار النفط في مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الإثنين، إذ قوضت موجة ثانية كارثية من جائحة فيروس "كورونا" في الهند، تعافي الطلب على الوقود هناك، مما طغى على تفاؤل بشأن انتعاش قوي للطلب على الوقود بالبلدان المتقدمة والصين في النصف الثاني من العام.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان 48 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم جوان 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7 بالمائة."

ويقترب إجمالي حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الهند من عشرين مليونا، ويتوقع المحللون أن يشهد طلب الهند على الوقود المستخدم في وسائل النقل هبوطا أكثر حدة في ماي بفعل زيادة القيود.

وقال محللون من "آي.إن.جي" في مذكرة: "نظرا لأنه لا يزال يبدو أن كوفيد-19 لم يبلغ ذروته في الهند، نتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في الطلب على الوقود خلال ماي".

وأمس الأحد، حثت جهة صناعية هندية رئيسية السلطات على تقليص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي تئن فيه منظومة الرعاية الصحية تحت وطأة تسارع وتيرة الإصابات.