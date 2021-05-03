تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا في شكل زخات رعدية ستتهاطل بداية من مساء اليوم عند الساعة السادسة وإلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الثلاثاء على ولايات الأغواط، بسكرة، البليدة، تيارت، الجزائر العاصمة، الجلفة، سعيدة، المدية، البيض، تيسمسيلت، تيبازة، عين الدفلى والنعامة.

ومن جهة أخرى، أفادت الأرصاد الجوية في تنبيه ثان باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة لغاية الساعة التاسعة من ليلة اليوم على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة.

وستتراوح كميات الأمطار المتوقعة طيلة فترة صلاحية النشرية بين 20 و25 ملم محليا.