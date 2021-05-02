أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل أنقذوا أكثر من 600 مهاجر خلال اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.



وقال متحدث باسم البحرية الليبية - وفقا لما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد - "إن دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت يوم الجمعة شمال غرب طرابلس 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية كانوا على متن 4 زوارق مطاطية".



وأضاف أنه تم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا أمس وأمس الأول وتم إعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.



من جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبي, وحسب إحصاءات المنظمة الأممية غرق أكثر من 1200 مهاجر في البحر المتوسط خلال عام 2020.