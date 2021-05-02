قام الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", شرف الدين عمارة اليوم الأحد بتعيين الأعضاء الجدد للجنة الفيدرالية للتحكيم, حسبما أعلنت عنه "الفاف" في موقعها الرسمي.

وجرى التعيين على اثر اجتماع عمل عقد اليوم الاحد بين رئيس الاتحادية الجديد والدكتور محمد بيشاري, نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم.



وأوضحت "الفاف" في بيان لها أن "شرف الدين عمارة, وبصفته رئيسا أيضا للجنة الفيدرالية للتحكيم, بانتظار تعديل القوانين الأساسية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, لأن القوانين الحالية لا تسمح بتعيين رئيس خارج أعضاء المكتب الفيدرالي, قد قام, بالتشاور مع الدكتور محمد بيشاري, بتنصيب أعضاء هذه الهيئة, بانتظار اللجان الفرعية".



وجرى تعيين الأعضاء الجدد للجنة الفيدرالية للتحكيم على اثر ورشة احاطة حول النزاهة نظمها القسم الخاص بنزاهة الهيئة الفيدرالية.



ويتعلق الأمر بأول نشاط للرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على المستوى المحلي منذ انتخابه في 15 أبريل خلفا لخير الدين زطشي الذي قرر عدم الترشح لعهدة جديدة.



وترأس عمارة يوم الجمعة أول اجتماع للمكتب الفيدرالي خلال عهدته, بعد قضائه أياما في الدوحة القطرية حيث حضر لقرعة كأس العرب 2021.



تشكيلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم:



- الرئيس: عمارة شرف الدين



- نائب الرئيس: الدكتور محمد بشاري

- المدير الوطني للتحكيم: الدكتور محمد بن عروس

- الدكتور فاروق حواسنية (عضو)

- السيدة صافية عيوني (عضوة)

- علي بوعالي (عضو)

- بلقاسم بومعزة (عضو).