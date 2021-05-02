لقي شابان حتفهما اليوم في حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة سياحية مع سيارة نقل جماعي صغيرة من نوع G5 عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الخبوزية وعين بسام .



وحسب ما ورد " الخبر" فإن حادث الاصطدام الذي وقع اليوم بمنطقة الثلايجية الواقعة بين بلديتي الخبوزية وعين بسام، أسفر عن وفاة شخص بعين المكان في حين نقل الثاني إلى مصلحة استعجالات عين بسام اين فقد أنفاسه الأخيرة نتيجة الإصابات الخطيرة.



واضاف ذات المصدر أن الضحيتين يبلغان من العمر 25 و 30 سنة ينحدران من بلدية الخبوزية بدائرة بئر اغبالو بجنوب غرب مقر ولاية البويرة.