شهدت طبعة 2021 لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" ايداع ما يزيد عن 450 ترشحا، منها 272 عبر الخدمات الالكترونية، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وأوضح البيان أن عدد المشاركين قد عرف ارتفاعا معتبرا من 205 ترشحا في 2020 ليصبح 457 في هذه السنة.

وأكد ذات المصدر على تنصيب أعضاء لجنة جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي" هذا الأحد، موضحا أن اللجنة يترأسها هذه السنة الروائي والشاعر والصحفي سماعيل يبرير.

وللتذكير, فإن هذه الجائزة انشئت في 2006، وهي موجهة للكتاب (الرواية والشعر والنص المسرحي) والموسيقيين والمؤلفين الموسيقيين والكوميديين ومصممي الرقص الفني والراقصين وأصحاب الفن التشكيلي ومخرجي الأفلام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.