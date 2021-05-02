أكدت خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة، مساء اليوم الأحد، أنّ قوات الشرطة للأمن الحضري السّابع ، تمكن من توقيف شخص يبلغ 43 سنة وهو صاحب إحدى القصابات بالمدينة الجديدة، على خلفية بيع لحوم غير صالحة للاستهلاك.

وأوضحت مصالح مديرية الأمن بأن العملية التي تدخل في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة والغش في بيع المواد الغذائية، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة ومصلحة الطب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية بالولاية، مكّنت من حجز 16 كلغ لحم دجاج من نوع فخذ، 07 كلغ من نوع صدر الدجاج، بالإضافة إلى كيلوغرامين اثنين من أحشاء الغنم.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تمّ تكوين ملف قضائي ضد صاحب البضاعة ومتابعته عن فعل" حيازة منتوج (لحوم قصابة) غير صالحة للاستهلاك البشري، مع إرسال الملف إلى الجهات القضائية.