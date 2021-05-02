اقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير نادي مانشستر يونايتد ملعب "أولد ترافورد" الخاص بالفريق, وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول لحساب الجولة ال33 في البطولة الإنجليزية.

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة "غليزر" المالكة للنادي الإنجليزي, حيث طالب عشاق ومحبو "اليونايتد" من العائلة المالكة لناديهم بالرحيل, بعدما وصل الشعور السيئ منها تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة منافسة السوبر الأوروبي.

ونظمت جماهير مانشستر يونايتد احتجاجا قبل أيام أمام ملعب أولد ترافورد, لكنها تمكنت من التجمع بعدد أكبر وصل لعدة آلاف واقتحام الملعب قبل مواجهة ليفربول.

وتجمعت مجموعة من جماهير "المان يو" خارج فندق الفريق بوسط المدينة وأحاطت بحافلة الفريق حتى لا تستطيع التحرك والوصول إلى ملعب "أولد ترافورد".

كما أغلق المشجعون مدخلين إلى ملعب (كارينغتون) الخاص بتدريبات الفريق احتجاجا على عائلة غليزر مالكة النادي.

وتقدم إد وودوارد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد باستقالته من منصبه على خلفية أزمة بطولة منافسة السوبر الأوروبي.

ولم يظهر جويل غليزر الرئيس المشارك لنادي مانشستر يونايتد في أي مباراة للفريق خلال آخر عامين.

وعقب نهاية أزمة بطولة منافسة السوبر الأوروبي نشر جويل غليزر تغريدة يعتذر خلالها للجماهير عما حدث, لكن من الواضح أن جماهير "الشياطين الحمر" غير مكتفية بالاعتذار وتتمسك برحيل ملاك النادي الإنجليزي.