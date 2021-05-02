أعلن رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتهية ولايته، عبد الرحمان حماد، اليوم الأحد، عن ترشحه لرئاسة أعلى هيئة رياضية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للعهدة الأولمبية 2021-2024، يوم 8 جوان القادم بالجزائر العاصمة.

وصرح حماد (43 سنة) على هامش حضوره ملتقى الصحافة الرياضية في الجزائر : "بعد تجديد هياكل الاتحاديات الرياضية، حان الدور على تجديد هيئة اللجنة الأولمبية وأنا مترشح للعهدة الجديدة 2021-2024".

وستكون الجمعية الانتخابية مسبوقة بالجمعية العامة العادية يوم 29 ماي، من أجل دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لسنة 2020.

وخلال الجمعية العامة العادية سيتم تنصيب كل من لجنة الترشيحات والطعون وتسليم واستلام المهام، والتي ستتكفل بتنظيم الجمعية العامة الانتخابية.

ويترأس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، منذ تاريخ 12 سبتمبر 2020، صاحب برونزية أولمبياد 2000 بسيدني (استراليا)، عبد الرحمن حماد.