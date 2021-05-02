طرح المؤرخ والمناضل الثوري الجزائري المقيم في فرنسا محمد حربي مذكراته المسجلة على قناته في موقع يوتيوب و يتناول فيها محطات من حياته ونضاله قبل الثورة وخلال مرحلة حرب التحر ير وبعد سنوات الاستقلال.

في هذه التسجيلات التي تمتد على ساعات طويلة يجيب صاحب عشرات الأعمال والأبحاث عن تاريخ ثورة التحرير على أسئلة ناقلا المتتبعين عبر محطات من تاريخ الجزائر كشاهد وفاعل، مسلطا الأضواء على قضايا شائكة منها الصراع بين جبهة التحرير والحركة الوطنية لمصالي الحاج والانقلاب على الرئيس الأسبق أحمد بن بلة.