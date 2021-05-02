سجلت الجزائر ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 خلال الأيام القليلة الماضية.

و حسب بيان وزارة الصحة فقد تم تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

و كانت اللجنة العلمية قد أحصت 203 إصابة مؤكدة بالفيروس في الحصيلة التي سبقتها.

و أضافت الوزارة تسجيل 9 وفيات خلال نفس الفترة، فيما تماثل 149 مريضا للشفاء.

و بهذه الأرقام الجديدة ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 122.522 حالة.

بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.398 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.270 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 24 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.