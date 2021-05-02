أصدرت مندوبية العاصمة للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، اليوم الأحد، قرارا يقضي برفض لترشح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي للتشريعيات المقبلة، المزمع تنظيمها يوم 12 جوان 2021.

و جاء في وثيقة التنسيقية " في تاريخ الثاني من شهر ماي ألفين و واحد و عشرين، قمنا نحن منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للإنتخابات لولاية الجزائر بتبليغ السيد (ة) المفوض عن حرب جبهة التحرير الوطني (المرشحة فريدة اليمي)بقرار رفض ترشح المدعو بعجي أبو الفضل الصادر بتاريخ 02-05-2021 مع تسليمه نسخة من قرار الرفض".

وجاء في القرار " و اثباتا لذلك حررنا هذا المحضر و أمضيناه مع المعني بالأمر في اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعلاه".