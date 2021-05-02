حققت شركة "إيرباص" أرباحا صافية قدرها 362 مليون يورو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2021، وعلى الرغم من ذلك، تعتبر أن "السوق لا تزال غير واضحة" أمام الأزمة التي يشهدها قطاع الطيران بسبب وباء "كوفيد-19".

وأعلنت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية، في بيان لها، عن تحقيق "نتائج جيدة" في الثلاثي الأول، مقابل خسارة صافية قدرها 481 مليون قبل عام.

وما تزال منافستها الكبيرة "بوينغ" التي تعاني من مشاكل في الإنتاج، تتكبد خسائر بقيمة 537 مليون دولار.

واعتبر المدير التنفيذي لـ "إيرباص"ن غيوم فوري، أنه على أساس التقدم في التطعيم و"العلامات المشجعة" باستئناف الحركة الجوية في أمريكا الشمالية أو الصين من جهة، وتشديد القيود غير المتناسق للتنقل في أوروبا وتفشي الوباء في الهند من جهة أخرى، فإن "الثلاثي الأول يبين أن قطاعنا لم يتجاوز الأزمة بعد وأن السوق لا تزال غير واضحة".

وأوضح أن ذلك "يؤدي إلى عدم القدرة على التوقع لذلك نعتقد أن الطريق إلى التعافي لن يكون بالضرورة خطيا".

وتبقي شركة تصنيع الطائرات الأوروبية التي سلمت 125 طائرة تجارية خلال الثلاثي الأول بزيادة ثلاث طائرات عن العام الماضي على توقعاتها الحذرة دون تغيير للعام 2021.

وتتوقع تسليم نفس عدد الطائرات الذي سلم العام الماضي البالغة 566 طائرة، وتحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ 2 مليار يورو.

وبالاستناد إلى نفس معطيات العام الماضي، فقد استقر حجم المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام عند 10.5 مليار يورو.

من ناحية أخرى، تضاعفت أرباح شركة "إيرباص" ثلاث مرات لتبلغ 533 مليون يورو، بفعل التحكم في التكاليف وسعر الصرف المناسب.