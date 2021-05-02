يقوم وزير الصحة وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، غدا الإثنين، بزيارة عمل وتفقد لمستشفى 320 سرير بولاية تڨرت.

وأفاد بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأحد، أن وزير الصحة بن بوزيد سيعاين سبب تأخر تدشين مستشفى 320 سرير بولاية تڨرت، ومن المنتظر أن يتخذ جملة من الإجراءات الهامة والصارمة بناء على ما كشفته نتائج العملية التفتيشية التي قام بها وفد هام من الإدارة المركزية يترأسه المفتش العام ويظم كلا من المدير العام لمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات ومدير الدراسات والتخطيط.

وأضاف ذات البيان، أن الوزير سيقوم أيضا بزيارة ميدانية لولاية ورڨلة ليعاين أرضية انجاز مشروع المستشفى الجامعي، كما سيلتقي بمستخدمي قطاع الصحة و ممثلي المجتمع المدني للاستماع إلى الانشغالات المطروحة على المستوى المحلي.

كما تتضمن الزيارة الوقوف على وضعية المؤسسة المتخصصة في الأمراض العقلية بحي الحدب ببلدية الرويسات.