تحدث المناجير العام لفريق وفاق سطيف، هشام بوعود عن تجاوز الوفاق لمرحلة الإقصاء من كأس الكاف ومواصلته لصدارة المحترف الأول عقب فوزه على شبيبة سكيكدة بهدف دون رد على ميدان هذا الأخير.

بوعود قال في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق:" اليوم، وفاق سطيف متصدر للبطولة، كثر الكلام عن الإدارة في الآونة الأخيرة، مررنا بأزمة مالية خانقة قاربت 8 أشهر، خاصة وأن كتلة الأجور في الوفاق تصل إلى 3 ملايير سنتيم".

وأضاف: "حاليا النادي مستقر ماليا، لم نتحصل لا على الدعم ولا على السبونسور الكافي للخروج من الضائقة، حاولنا تسيير الأمور بحكمة وعقلانية، اللاعبون تلقوا رواتبهم وكل المنح التي يدينون بها".

نفس المصدر واصل كلامه موضحا:" نحن نعمل هنا بإخلاص وفي صمت، ولم نقم بتسريح لاعبين دوليين إلى أندية كبيرة دون مقابل كجمال بلعمري الذي لم يستفد الوفاق ماديا من صفقة تحويله إلى أولمبيك ليون، بل كانت مغادرته مجانا".