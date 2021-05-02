أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، اليوم الأحد ، أن يوم الاثنين 03 ماي 2021 هو أخر اجل للتسجيل بعملية اجلاء التونسيين العالقين بالجزائر المبرمجة ليوم 05 ماي 2021.

وأوضح بيان السفارة ،أنه سيتم نشر القوائم الاسمية النهائية مساء نفس اليوم، ويستوجب على كل المسجلين بالقوائم المنشورة الاستظهار لدى المصالح التونسية المختصة بالمعبر الحدودي بالحجز الفندقي لمدة 07 أيام، و التحليل TR-PCR سلبي، إضافة إلى نسخة من حجز موعد الكتروني خاص بتحليل طبي TR-PCR بتونس.