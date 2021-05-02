عاد الدولي الجزائري مهدي زرقان، لاعب نادي بوردو الفرنسي للمشاركة بانتظام في منافسات الدور الفرنسي لكرة القدم.

وحسب الصفحة الرسمية لفريق بوردو على تويتر فإن زرقان سيكون أساسيا خلال مواجهة اليوم ضد ران.

وخاض مهدي زرقان هذا الموسم، 22 مباراة مع فريقه بوردو ، بينها 12 مواجهة أساسيا، فيما غاب لِمدّة شهر مابين بداية شهر جانفي وفيفري الماضيين ، بسبب تعرّضه لإصابة على مستوى الفخذ .

للتذكير فإن اللاعب الشاب يحظى بثقة الناخب الوطني جمال بلماضي الذي استدعاه لأول مرة للمنتخب الأول، شهر أكتوبر الماضي خلال المعسكر الاعدادي الذي سبق مواجهتي المكسيك ونيجيريا.