كشفت اليوم الأحد، الرابطة المحترفة لكرة القدم عن تغيير موعد ومكان مواجهة فريق شباب بلوزداد ضد الضيف جمعية عين مليلة.

ونقلا عن الموقع الرسمي للرابطة فإن اللقاء الذي كان مقررا يوم الثلاثاء القادم بداية من الرابعة مساء بملعب 20 أوت 1955 ، تقرّر نقله إلى عمر حمادي ببولوغين وسيلعب على الساعة العاشرة والنصف ليلا.

خيار الاستقبال بملعب بولوغين جاء بعد موافقة مسؤولي نادي اتحاد الجزائر ، وفق ما أكده نفس المصدر.

وتدخل هذه المباراة من الجولة العشرين من منافسات المحترف الأول والتي ستستأنف يوم الرابع من ماي الجاري.