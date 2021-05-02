أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حرية الصحافة "مبدأ ثابتا" في الدستور الجديد من خلال "جملة من الضمانات توفر للصحفي ممارسة مهامه باحترافية وأخلاق"، مبرزا "التحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة".

وقال بلحيمر في رسالة وجهها إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 3 ماي من كل سنة:

"اليوم ونحن نتطلع إلى مستقبل أرقى للصحافة، فإننا نسترشد بالتضحيات المشرفة وبالتحول الجوهري الذي تعرفه المهنة في ظل مسار التأسيس لجزائر جديدة ترتكز على الانتقال الآمن والشامل للرقمنة التي كانت موضوع مسابقة جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافي في 22 أكتوبر 2020".

وأضاف أن رئيس الجمهورية "جعل من حرية الصحافة مبدأ ثابتا كرسه دستور الفاتح نوفمبر 2020 بكل الضمانات التي توفر للصحافي مساحة الحرية اللازمة لممارسة مهامه باحترافية وأخلاق"، وهو ما لخصته المادة 54 من الدستور بالنص على أنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".

وأبرز في هذا السياق أن مواقف الرئيس تبون بهذا الخصوص "اقترنت بأفعال منحت لهذا التوجه الجديد بعده الفعلي، لاسيما من خلال لقاءاته الدورية مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، بل وحتى الأجنبية منها"، كما جعل من منصات التواصل الاجتماعي "وسيلة مباشرة وتفاعلية يخاطب من خلالها المواطنين أينما كانوا بكل صدق وشفافية".