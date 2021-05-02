تماشياً مع روح شهر رمضان الكريم، أعلنت شركة قطرية عن أول سجادة صلاة ذكية في العالم، مزودة بمساعد صوتي وشاشة إرشادية لتوجيه المصلين الكبار والصغار أثناء الصلاة.

تضم السجادة الذكية التي أطلق عليها اسم "سجدة"، شاشة LED مع مكبرات الصوت في المقدمة، حيث تبث الشاشة آيات قرآنية أثناء الصلاة ، ويمكن للأشخاص استخدام تطبيق الهاتف المحمول لاختيار الجزء الذين يريدون قراءته أثناء الصلاة تحديداً.

كذلك يتم مساعدة المستخدمين في التمثيل المرئي خطوة بخطوة للحركات أثناء الصلاة ، وتقدم السجادة تعليمات صوتية باللغتين العربية والإنجليزية لمزيد من الوضوح. ويمكن ربط السجادة الذكية بالهاتف المحمول لتجربة أكثر تخصيصاً.

يأتي طرح سجادة الصلاة بعد إطلاق منصة "سجدة" للهواتف الذكية والتي تقدم خدمات مواقيت الصلاة، إلى جانب تعليمات وإرشادات لصلاة صحيحة، كذلك أطلقت نفس الشركة تطبيق قبل رمضان لتحديد اتجاه القبلة وقت الصلاة.