باتت سفرية فريق اتحاد بلعباس إلى الجزائر العاصمة، تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر بعد غدا الثلاثاء مهددة بالإلغاء بنسبة 90 بالمائة.

وأكدت الصفحة الرسمية لنادي العقارب، اليوم الأحد، على الفيسبوك، أن اللاعبين كانوا على موعد من أجل إجراء فحوصات "البي سي آر"، ولكن بسبب غياب الأموال الكشوفات لم تجرى بعد.

وكشف المصدر ذاته بأن لاعبو "المكرة" يطالبون بتوضيحات حول وضعية الفريق في ظل سكوت تام من السلطات المحلية الولائية.

للتذكير فإن المدير العام عباس مرسلي أقدم علة وضع استقالته رفقة الطاقم الفني بقيادة المدرب معز بوعكاز.