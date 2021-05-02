تتواصل عملية البحث من طرف غطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية بتنس صبيحة اليوم الأحد، عن الصياد المفقود في عرض البحر بميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمان.

وأوضح بيان الحماية المدنية المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الصياد البالغ من العمر 47 سنة سقط أمس السبت من قارب الصيد على بعد حوالي 500 متر شرق ميناء الصيد لبلدية سيدي عبد الرحمن غرب مدينة تنس".

وأضاف البيان، أن طاقم قارب الصيد، الذي كان يقل الصياد المفقود، اكتشف عدم وجود هذا الأخير في طريق العودة.