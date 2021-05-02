أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن أمطار غزيرة، على شكل عواصف رعدية مصحوبة ببرد في بعض الأحيان، تجتاح شرق ووسط البلاد.

وأوضحت النشرية، أن كميات الأمطار المتوقعة بين 30 و 40 ملم وتتجاوز 50 ملم في بعض المناطق.

والولايات المعنية هي، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، المسيلة، باتنة، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم، إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.

وأضافت النشرية، أن أمطار غزيرة، على شكل عواصف رعدية مصحوبة محليًا ببرد، تتراوح ما بين 15 و 25 ملم، تجتاح ولايات، بسكرة، أولاد جلال، المغيير، تقرت والوادي، وذلك ابتداء من التاسعة من ليلة اليوم الأحد، إلى غاية السادسة من صباح بوم غد الاثنين.

كما توقع تنبيه في المستوى الأول، أمطارا غزيرة على شكل عواصف رعدية أحيانا، تتراوح ما بين 15 و20 ملم محليا، على كل من ولايات، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، الجلفة، ورقلة، بالإضافة إلى أدرار وتيميمون، وذلك ابتداء من التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم غد الاثنين.