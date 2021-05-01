قال مدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة في حوار خص به موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم السبت، أن هدفه مع الخضر هو التتويج بكأس العرب المقبلة بقطر للسير على خطى المنتخب الاول .



وأضاف الناخب الوطني للمحليين انه :" سيستعين باللاعبين الدوليين المحترفين في الدوريات العربية لتدعيم المنتخب المحلي ، حيث ستكون – حسبه – فرصة جيدة للتحضير لنهائيات " كان الكاميرون " بما أن البطولات العربية ستتوقف شهر ديسمبر المقبل ".