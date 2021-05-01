أبلغت لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، السلطات باكتشاف طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا "يمكنها أن تتجنب الاستجابة المناعية" وتتطلب مزيداً من الدراسة.



وأضاف المستشارون أنهم يعملون على تحديد هذه الطفرات ولا يوجد سبب حالياً للاعتقاد بأنها تنتشر أو تمثل خطورة كبيرة.



واكتشفت لجنة المستشارين المزيد من الطفرات لفيروس كورونا وتعتقد أن الأمر يتطلب تتبعا عن كثب.



وقال شاهد جميل رئيس اللجنة وعالم الفيروسات الهندي البارز "نرى طفرات في بعض العينات يمكنها أن تتجنب الاستجابات المناعية". ولم يذكر ما إذا كانت تلك الطفرات حدثت في السلالة الهندية أم في غيرها.



وأضاف "ما لم تقم بتجارب في المختبر، فلن يمكنك الجزم بذلك. في هذه المرحلة، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها تنتشر أو أنها يمكن أن تكون خطيرة، لكننا ذكرناها تحديداً حتى نضعها نصب أعيننا".