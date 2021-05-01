توج المهاجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش، بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، لشهر أفريل الماضي، نظير المردود الكبير الذي قدمه بقميص ناديه.



وخاض غزال، خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ست مباريات كاملة في الدوري التركي في شهر أفريل، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى، ما جعله يتوج بجائزة أفضل لاعب دون منازع.



وساهم النجم الجزائري في تربع فريقه على عرش صدارة الدوري "السوبر ليغ" الوصول إلى نهائي كأس تركيا.